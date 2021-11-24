Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, с кем проводит вечер на прогулке, любуясь первым снегом и заодно выгуливая своего пса.
Очень часто Наталье приписывают разные романы с мужчинами, с которыми звезда просто дружит или просто хорошо знакома и общается. Причем знаменитость устала опровергать сплетни, поэтому не комментирует их.
Недавно в Стори в Инстаграм Могилевская показала, как выглядит по-настоящему романтичный и сказочный вечер. Она, как и многие украинцы, ждала первого снега. Вчера как раз выпал первый снег, поэтому звезда поспешила на прогулку со своим любимцем.
Могилевская свою собаку выгуливает сама, однако в этот раз к ней также присоединился загадочный мужчина, который также всех шутливо поздравил с приближающимся новым годом.
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«Всем привет, неожиданно и прекрасно. Это случилось!» - пишет под кадрами Могилевская, радуясь снегу.
Ранее звезда решила познакомить поклонников со своим интересным другом. Так, Могилевская опубликовала в Инстаграм совместное фото с мужчиной, который «завис» над рекой на флайборде.
Как рассказала Могилевская, ее друг предлагает ей попробовать такой вид досуга.
«Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде. Как думаете, страшно или нет? Вы бы рискнули?», - написала певица.
Напомним, Могилевская заговорила о глобальных переменах, вызвав восторг.
Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская в компании загадочного мужчины похвасталась планами.
Также Politeka писала, что Могилевская без прикрас показала, что ее ждет вместо отдыха на выходных.