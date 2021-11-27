Відомий російський шоумен Максим Галкін, який нещодавно відсвяткував 20 років стосунків з примадонною російської естради Аллою Пугачовою, похвалився своєю дружиною.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Галкін показав відео візиту Пугачової в модний бутік. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Алла сьогодні по магазинах. Завдяки соцмережам знаєш, де дружина", - написав він.

Алла Пугачова позувала в елегантному вбранні, майже повністю складається з речей чорного кольору. Ефектним акцентом стали довгі білі намиста.

Відзначимо, цього разу образ Алли Пугачової, яку до слова нерідко критикують за зовнішній вигляд, викликав захват в мережі.

"Милашки", "красуня", "Вау", "стильна, як завжди", "вона наша любов 👏 живи довго і щасливо", "Коко Алла", "дуже стильно", "обожнюю Аллу Борисівну", "офігенна", "Наша вічно молода!! Здоров'я міцного Аллі", «Нескінченна любов», «Ооо, ну нарешті я вас побачила в ідеальному стилі», «геніальна жінка»,-пишуть в коментарях.

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