Известный российский шоумен Максим Галкин, который недавно отпраздновал 20 лет отношений с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, похвастался своей женой.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Галкин показал видео визита Пугачевой в модный бутик. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Алла сегодня по магазинам. Благодаря соцсетям знаешь, где жена», - написал он.
Алла Пугачева позировала в элегантном наряде, почти полностью состоящем из вещей черного цвета. Эффектным акцентом стали длинные белые бусы.
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Отметим, в этот раз образ Аллы Пугачевой, которую к слову нередко критикуют за внешний вид, вызвал восторг в сети.
«Милашки», «Красотка», «Вау», «Стильная, как всегда», «Она наша любовь 👏 живи долго и счастливо», «Коко Алла», «Очень стильно», «Обожаю Аллу Борисовну», «Офигенная», «Наша вечно молодая!! Здоровья крепкого Алле», «Бесконечная любовь», «Ооо, ну наконец-то я Вас увидела в идеальном стиле», «Гениальная женщина», - пишут в комментариях.
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