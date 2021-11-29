Актриса Анджеліна Джолі, колишня дружина біда Пітта, а зараз посол доброї волі ООН, кожною своєю появою на публіці привертає увагу зовнішнім виглядом.

Анджеліна Джолі здатна бути в центрі уваги навіть якщо просто вийшла на прогулянку. Зараз актрису все частіше помічають на вулиці з дітьми і цей раз не був винятком. У соціальній мережі Instagram показали, як Джолі пройшлася по місту разом з дочками.

Цього разу артистка відступила від свого старого правила - не носити одяг з принтом. Джолі з'явилася на вулиці в світлих шовкових піжамних брюках Dior Chez Moi, прикрашених зодіакальним малюнком за мотивами архівів будинку.

Штани були доповнені чорною окантовкою, що створює елегантний контраст. Поєднувати дизайнерський елемент свого гардеробу Джолі вирішила зі світлою футболкою і нюдовой накидкою.

Виглядала Джолі при цьому досить елегантно, хоч вперше за довгий час і з'явилася під прицілом камер в зовсім не нудному одноманітному вбранні.

Анджеліна Джолі є актрисою світового масштабу. Зірка знялася в десятках фільмів і продовжує працювати в кадрі. Актриса отримала "Оскар", три" Золотих глобуса " і безліч інших нагород. 46-річна зірка не веде сторінку в Instagram, але фанати активно ведуть фан-профілі в соціальній мережі.

Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.

Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.