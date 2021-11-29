Актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Беда Питта, а сейчас посол доброй воли ООН, каждым своим появлением на публике привлекает внимание внешним видом.

Анджелина Джоли способна быть в центре внимание даже если просто вышла на прогулку. Сейчас актрису все чаще замечают на улице с детьми и этот раз не был исключением. В социальной сети Инстаграм показали, как Джоли прошлась по городу вместе с дочерями.

В этот раз артистка отступила от своего старого правила – не носить одежду с принтом. Джоли появилась на улице в светлых шелковых пижамных брюках Dior Chez Moi, украшенных зодиакальным рисунком по мотивам архивов дома.

Брюки были дополнены черной окантовкой, создающей элегантный контраст. Сочетать дизайнерский элемент своего гардероба Джоли решила со светлой футболкой и нюдовой накидкой.

Выглядела Джоли при этом довольно элегантно, хоть впервые за долгое время и появилась под прицелом камер в совсем не скучном однообразном наряде.

Анджелина Джоли является актрисой мирового масштаба. Звезда снялась в десятках фильмов и продолжает работать в кадре. Актриса получила "Оскар", три "Золотых глобуса" и множество других наград. 46-летняя звезда не ведет страничку в Инстаграм, но фанаты активно ведут фан-профили в социальной сети.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.