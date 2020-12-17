Репер Потап, чоловік співачки Настя Каменських, розсекретив цікаві деталі їхніх стосунків

Як передає Politeka.net, Потап і його колеги по групі MOZGI Позитив і Дядя Вадя в переддень виходу нового альбому Кyivstyle згадали про знакові моменти в житті, пов'язані з українською столицею. Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.

Зокрема, розмова зайшла про романтичні стосунки. Позитив, який народився і виріс у Києві, зізнався, що у нього не було дівчат "не киянок", після чого поцікавився у Потапа, а як у нього йшли справи.

"Є кілька київських прислів'їв: курка не птах - киянин не наречений... Коли я приводив дівчину додому, мама в мене питала: "Яка гарненька дівчина! Вона киянка?"... У мене дружина - киянка, Настя Каменських, причому корінна. І вона ще з Печерська... Каже, Ви, дарницькі, для нас не кияни", - поділився Потап.

Нагадаємо, репер і Настя одружилися в 2019 році. Чутки про їхній роман з'явилися практично відразу після появи дуету в 2006-му. Але виконавці ніяк не коментували цю інформацію, тим більше, що у Потапа була вже дружина Ірина Горова. Офіційно вони розлучилися в 2016-му, хоча до цього вже близько п'яти років не жили разом.

Раніше ми повідомляли, щаслива Каменських опублікувала яскраве фото з чоловіком під час зимової пробіжки. Дівчина стояла з селфі-палицею на передньому плані, тоді як репер бешкетував трохи позаду неї.

Увагу користувачів привернув один кумедний момент. В руках Потап тримав мотузку, схожу на собачий поводок.

"Прив'язала щоб не полетів", - пожартували коментуючі з цього приводу.

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