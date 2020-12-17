Рэпер Потап, муж певицы Настя Каменских, рассекретил любопытные детали их отношений

Как передает Politeka.net, Потап и его коллеги по группе MOZGI Позитив и Дядя Вадя в преддверие выхода нового альбома Кyivstyle вспомнили о знаковых моментах в жизни, связанные с украинской столицей. Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

В частности, разговор зашел о романтических отношениях. Позитив, родившийся и выросший в Киеве, признался, что у него не было девушек "не киевлянок", после чего поинтересовался у Потапа, а как у него обстояли дела.

"Есть несколько киевских пословиц: курица не птица - киевлянин не жених... Когда я приводил девочку домой, мама у меня спрашивала: "Какая хорошенькая девочка! Она киевлянка?"... У меня жена - киевлянка, Настя Каменских, причем коренная. И она еще с Печерска... Говорит, вы, дарницкие, для нас не киевляне", - поделился Потап.

Напомним, рэпер и Настя поженились в 2019 году. Слухи об их романе появились практически сразу после появления дуэта в 2006-м. Но исполнители никак не комментировали эту информацию, тем более, что у Потапа была уже жена Ирина Горовая. Официально они развелись в 2016-м, хотя до этого уже около пяти лет не жили вместе.

Ранее мы сообщали, счастливая Каменских опубликовала яркое фото с мужем во время зимней пробежки. Девушка стояла с селфи-палкой на переднем плане, тогда как рэпер дурачился чуть позади нее.

Вниманеи пользователей привлек один забавный момент. В руках Потап держал веревку, похожую на собачий поводок.

«Привязала чтоб не улетел», - пошутили комментирующие по этому поводу.

Напомним, хулиганка Каменских демонстративно сбросила одежду и показала всю себя: "Солидные формы!".

Также Politeka писала, что сочная Каменских в шляпке и без лифчика пленила смелым вырезом до пупка: "Настя, что ты делаешь...".