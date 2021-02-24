Прийомна дочка продюсера й репера Потапа Наташа Горова викликала фурор незвичайним цибулею

Як передає Politeka.net, 23-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в образі леді-бос.

Блондинка позувала в чорному піджаку класичного крою, який, здавалося, був для неї трохи завеликий. При цьому Наташа була практично без косметики, продемонструвавши свою природню зовнішність. Дівчина зібрала волосся в "вільний" пучок, а також не стала перед фотосесією виймати з вух бездротові навушники.

Погравши з мімікою перед камерою, Горова, однозначно, справила ефект на публіку.

"Коли ти новенький, тобі здається, що ніхто тебе не помітить. Хоча насправді всі помічають і звертають увагу😉", - пофілософствувала в підписі дочка Потапа.

Примітно, що однією з перших на пост дівчини відреагувала співачка Надя Дорофєєва. Зірка залишила в коментарях смайлик у вигляді червоного сердечка.

"Сильно красива❤️😍"; "Ну вигадала - тебе й не помітити 😒"; "Аоаоаооаоаао, богиня! 🔥", - відгукнулися інші користувачі.

Раніше ми повідомляли, Наташа, яка зараз є щасливою володаркою завидних струнких форм, не завжди була такою. Дівчина в "сторіз" згадала час, коли була змушена "ховатися" за тугими корсетами, що приховують зайві "складочки".

"Пам'ятаю, як ховала свої боки за цим корсетом", - поділилася в підписі Горова, додавши "смайлики, що плачуть від сміху".

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