Приемная дочь продюсера и рэпера Потапа Наташа Горовая произвела фурор необычным луком

Как передает Politeka.net, 23-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в образе леди-босс.

Блондинка позировала в черном пиджаке классического кроя, который, казалось, был для нее немного великоват. При этом Наташа была практически без косметики, продемонстрировав свою естественную внешность. Девушка собрала волосы в "свободный" пучок, а также не стала перед фотосессией вынимать из ушей беспроводные наушники.

Поиграв с мимикой перед камерой, Горовая, однозначно, произвела эффект на публику.

"Когда ты новенький, тебе кажется, что никто тебя не заметит. Хотя на самом деле все замечают и обращают внимание 😉", - пофилософствовала в подписи дочь Потапа.

Примечательно, что одной из первых на пост девушки отреагировала певица Надя Дорофеева. Звезда оставила в комментариях смайлик в виде красного сердечка.

"Сильно красивая❤️😍"; "Ну придумала - тебя и не заметить 😒"; "Аоаоаооаоаао,богиня! 🔥", - откликнулись другие пользователи.

Ранее мы сообщали, Наташа, которая сейчас является счастливой обладательницей завидных стройных форм, не всегда была такой. Девушка в "сториз" вспомнила время, когда была вынуждена "прятаться" за тугими корсетами, скрывающими ненужные "складочки".

"Помню, как прятала свои бока за этим корсетом", - поделилась в подписи Горовая, добавив "плачущие от смеха смайлики".

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