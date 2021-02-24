Приемная дочь продюсера и рэпера Потапа Наташа Горовая произвела фурор необычным луком
Как передает Politeka.net, 23-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в образе леди-босс.
Блондинка позировала в черном пиджаке классического кроя, который, казалось, был для нее немного великоват. При этом Наташа была практически без косметики, продемонстрировав свою естественную внешность. Девушка собрала волосы в "свободный" пучок, а также не стала перед фотосессией вынимать из ушей беспроводные наушники.
Поиграв с мимикой перед камерой, Горовая, однозначно, произвела эффект на публику.
"Когда ты новенький, тебе кажется, что никто тебя не заметит. Хотя на самом деле все замечают и обращают внимание 😉", - пофилософствовала в подписи дочь Потапа.
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Примечательно, что одной из первых на пост девушки отреагировала певица Надя Дорофеева. Звезда оставила в комментариях смайлик в виде красного сердечка.
"Сильно красивая❤️😍"; "Ну придумала - тебя и не заметить 😒"; "Аоаоаооаоаао,богиня! 🔥", - откликнулись другие пользователи.
Ранее мы сообщали, Наташа, которая сейчас является счастливой обладательницей завидных стройных форм, не всегда была такой. Девушка в "сториз" вспомнила время, когда была вынуждена "прятаться" за тугими корсетами, скрывающими ненужные "складочки".
"Помню, как прятала свои бока за этим корсетом", - поделилась в подписи Горовая, добавив "плачущие от смеха смайлики".
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