Названа дочка Потапа Наташа Горова порадувала гарячими кадрами після купання

Названа дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова продовжує балувати фанатів екзотичними знімками та відео свого відпочинку на Мальдівах. Цього разу сторіс дівчини в Instagram поповнився пікантними кадрами, де Наташа розв'язала бретелі на своєму купальнику, пише Politeka.net.

На короткому відео, яке показала Наташа Горова, вона постала у звабливому образі: дівчина тільки що вийшла з води і солоні крапельки ще не встигли обсохнути на юному тілі. Волосся дівчини були мокрими, і вона зачесала їх в тугий пучок на потилиці.

Щоб скоріше обсохнути, Наташа розв'язала бретелі свого рожевого купальника і загорнулася в білосніжний махровий рушник. При цьому купальник вона знімати не стала, а поклала бретелі під рушник на грудях.

Поки Наташа знімала себе на камеру, вона мило посміхалася, гріючись на сонечку, а фанати змогли розглянути красиві сонячні відблиски на її світлій і ніжній шкірі, а також велика кількість татуювань на її руках і на улоговинці над грудьми.

Також в сторіс Наташа показала, наскільки засмагла її шкіра. Вона похвалилася знімком своїх ніжок, на яких вже виднілася засмага.

Нагадаємо, що Наташа Горова вже кілька днів насолоджується безтурботним відпочинком разом зі своєю мамою продюсером Іриною Горовою і молодшим братом Андрієм. Дівчина радує шанувальників не тільки яскравими знімками зі своєю сім'єю, але регулярно хвалиться своїм тілом, яке їй вдалося змінити завдяки активним спортивним тренуванням.

Наташа публікує свої знімки в купальнику і пише, що цього разу на відпочинку її тіло їй дійсно подобається. Нещодавно вона показала серію фотографій, де позувала в купальнику, який сидів на дівчині просто ідеально і підкреслював бездоганні форми: трусики з високою посадкою робили акцент на пружних стегнах, а верх купальника дозволяв розглянути юне підтягнуте тіло і пружний животик.

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