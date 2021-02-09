Названа дочка Олексія Потапенка (Потапа) показала гарячі знімки з відпочинку з мамою

Названа дочка Потапа Наташа Горова після повернення з Мальдів не перестає згадувати про прекрасний відпочинок і жаркий клімат, тому в Instagram дівчина порадувала шанувальників кількома яскравими знімками, зробленими на пляжі, пише Politeka.net.

Наташа Горова показала знімки, де вона позує на тлі блакитної морської гладі, прозорі хвилі якої м'яко цілують теплий піщаний пляж. Дочка Потапа показує, як насолоджується неповторною атмосферою безтурботного відпочинку і мліє від ніжних дотиків легкого бризу.

Того дня Наташа Горова була лише в одній тоненькій маєчці білого кольору, яка оголювала її численні тату на руках і плечах, а також м'яко підкреслювала юні груди дівчини. Вона закрила свої очі і спокійно посміхалася, немов намагаючись запам'ятати яскравий і спокійний момент відпочинку, а в її білому і трохи завитому волоссі "заплутався" легкий вітерець.

На другому знімку Наташа Горова позує разом з мамою - продюсером Іриною Горовою, додаючи градусу маєчками, що обтягували стан, і засмаглими тілами. Донька Потапа і Горової робила селфі, стоячи позаду фігуристої мами і демонструючи її звабливе струнке тіло. Здавалося, що на знімку не мама з донькою, а дві подружки, які вирішили разом відпочити під палючим сонцем Мальдів.

У підписі до своєї публікації Наташа Горова розповіла, що зараз, стоячи в пробках, з теплотою згадує ті сонячні дні на відпочинку з мамою і молодшим братом.

"Ой, гаряче!", "Люблю тебе!", "Красуня то яка", - написали фанати Наташі в своїх коментарях до публікації.

Нагадаємо, змучена дочка Потапа видала правду про Відпочинок з мамою на Мальдівах: "змушує нас..."

Як повідомляла Politeka, галантний Потап розвіяв смуток овдовілої мами Каменських повільним танцем: "Хороший вечір..."

Також Politeka писала, що дочка Кошового з " Квартал 95 "вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову:" не вистачало..."