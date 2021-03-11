Співачка Алла Пугачова і Лайма Вайкуле здивували поведінкою в громадському місці
Не секрет, що за плечима двох артисток багаторічна дружба, повідомляє Politeka.net. Пугачова і Вайкуле нерідко проводять час разом і по можливості завжди діляться кадрами спільного проведення часу.
Кадри тут же розлітаються мережею. Так, в одній з груп опублікували відео, на якому співачки сиділи одна проти одної за столиком одного із закладів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Пугачова була в кепочці і чорній блузі, а Лайма в червоній кофті, капюшон якої накинула на голову і в окулярах.
Пугачова попросила показати подругу язик і здивувалася, жартома вимовивши: "У тебе язик без кісток!".
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Після цього лайма стала терти об язик шматочок цукру.
"Язикові суперечки😂 🙏 🏼", - підписали відео автори поста.
За півгодини публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Лізочка розуміє жарти мами і її подруги???", "Приколистки!👏 ", "Зарегочешся", "прям на нас схожі,😄"," приколистки"," 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Дівчата запалюють 🔥 🔥 🔥 🔥"," ви просто історія"," дівчата розважаються"," ключки", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, у фан-групі розмістили відео, зйомки якого були присвячені рідній Вайкулі латвійської природі і морю. Називається ролик "Подарунки моря".
По берегу гуляють дві зірки, попутно знаходять викинуті штормом бурштинові прикраси, пляшки з пивом і закуски.
Нагадаємо, що під замком Пугачової і Галкіна зібрався скандуючий натовп, кадри облетіли мережу: "сили небесні...".
Як повідомляла Politeka, Пугачова в перуці набекрень посвітила новим обличчям поруч з молодящейся Распутіной:"забула штани надіти".
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