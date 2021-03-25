Співачка Христина Орбакайте, дочка виконавиці Алли Пугачової, показала свою дочку, що підросла
Відомо, що у Христини троє дітей - двоє старших синів Микита і Дені, і молодша дочка Клавдія, передає Politeka.net. Дівчинку співачка народила у 2012 році від бізнесмена Михайла Земцова, з яким перебуває у шлюбі з 2005 року.
Дочка Пугачової нерідко радує шанувальників сімейними знімками. Так, в одному з останніх постів в Instagram Христина показала свою дочку, що підросла.
На знімку білява красуня позувала в чорному в'язаному светрі поверх темної блузи. Вона посміхалася, дивлячись в камеру, як і її дочка. Остання притулилася до матері.
Знімок вийшов теплим і сімейним.
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"Ура, Весняні канікули! 🌼 🤸 ",- написала Христина.
За п'ять годин публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красиві", " Красуні!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Красуні", "Душа, сяє❤️", " твої пісні завжди у нас в машині..такий позитив ❤️❤️дякую за пісні", " дівчатка-красуні😍 😍", "очі не відвести від вас обох 🔥", "а у нас вже закінчуються, в понеділок в школу😢", "які ви красиві і щасливі дівчата! Клас", " ☀ ☀ два сонечка!👌👍💋💋💋💐💐💐💐", "Красуні", " красуня улюблені😍 😍", " особливо твою пісню...чоловік завжди тільки її слухає...Вона❤️", " дві краси в одному місці 🙌❤️", "весняні сяючі красуні", " дівчатка наші світлі❤️❤️❤️👏", "Татова дочка, красиві дівчата", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".
Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".