Зірка розповіла, що для неї щастя

Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, підкорила красою в строгому стилі

Відома артистка - мати двох дітей, яка може з гордістю хвалитися прекрасною фігурою, передає Politeka.net. Причому в будь-якому вбранні спокусниця виглядає прекрасно.

Цього разу Анна постала в стильному строгому брючному костюмі. З-під чорного жакета виставилася білосніжна сорочка. Зірка була на довгих підборах, вона злегка розставила ніжки, присівши на стілець.

Актриса захопила хвилястим волоссям, що впало їй на плече.

У пості зірка міркувала про сенс життя.

"Раніше я думала, що сенс життя в тому, щоб бути щасливою, а тепер вважаю, що сенс в тому, щоб за цей проміжок часу пізнати себе в різних життєвих ситуаціях, зрозуміти, який ти і що для тебе це щастя.

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Зараз розумію, що немає більшого щастя, ніж обіймати свою дитину без болю.

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Цінуйте своє здоров'я.

Це головна наша цінність", - поділилася актриса.

За п'ять годин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Анечко, КРАСУНЯ !❤️❤️❤️😍😍😍😍🙌", "😍😍😍😍❤️❤️🔥 Ти як завжди прекрасна 😍", "ви обов'язково ще будете мамою, у Вас все буде так, як мрієте", - написали шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зізналася, що 10 років тому отримала травму, наслідки якої стали її мучити тільки зараз. Артистка змушена носити ортопедичний комір на шиї. Зараз зірка думає щодо операції.

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