Відома актриса Анна Саліванчук з'явилася з келихом в руках і заговорила про біль

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божко Анна Саліванчук не перестає дивувати шанувальників у соцмережі. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка розповіла, що готується до складної операції через гриж шийних хребців, а тепер показала миле фото з келихом в руках, в підписі до якого заговорила про біль і випробування.

На новому знімку Анна зображена на кухні, вона присіла на стіл і тримає в руках келих вина. Перед камерою красуня з'явилася в затишному світлому костюмі, який складається їх штанів і об'ємної кофти з капюшоном оверсайз. Її волосся розпущене і акуратно укладене на одне плече, а на обличчі легкий макіяж, вона задумливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Саліванчук, яка очікує складної операції, заговорила про випробування. "Знаєте, наші випробування даються нам не просто так. Будь-який. Фізичний біль або емоційні струси. Це як новий щабель. Ти або витримаєш і піднімаєшся вище, або сидиш далі на тому ж місці. Сприймайте будь-які складнощі з цієї точки зору і з насолодою спостерігайте, як змінюється життя", - написала актриса. А шанувальники тут же почали обговорювати її новий пост, засинаючи компліментами і залишаючи слова підтримки.

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