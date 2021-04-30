Переможець шоу "Холостячка" і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт перервав мовчання після чуток про розставання з актрисою

Як передає Politeka.net, останні кілька тижнів шанувальники обговорюють можливе розставання зоряної пари. Еллерта перестали бачити в сторіс у Ксенії, а актриса видалила кілька постів із зізнаннями в коханні.

Втім, парочка уникає обговорення цієї теми, хоч шанувальники і дошкуляють їм питаннями. Олександр вирішив на цю тему пожартувати.

"Є ж октільйон інших питань... але ні, вам цікаве саме це...Значить граємо...Напиши, щоб тебе ніхто не перебив. ДЕ КСЮША? Потім зайди до неї в сторіз і зрозумієш де ж вона", - пожартував у своєму репертуарі Еллерт.

Втім, шанувальників жарт не задовольнив і вони продовжили обговорювати тему сварки між Мішиною і Еллертом.

"Питання було не де Ксюша, а що у вас з нею відбувається? А про Хорватію і татухи Платона ми в курсі)))", "не дай бог розійшлися...я навіть вірити в це не хочу», «чекали пояснення - отримали ікру і гру. Спасибі», - пишуть люди.

Додамо, що тема спровокувала шалену активність в Інстаграм Еллерта. За дві години його пост зібрав майже 2 тисячі коментарів, хоча зазвичай збирає близько 200-400.

Відзначимо, що днями Еллерт показав Ксенію в сторіз, але шанувальники не впевнені, це був архівний кадр або новий.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина і Еллерт ночують в різних квартирах, підігріваючи чутки про розставання: "все, приїхали".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".

Крім того Politeka писала, що Еллерт і Мішина перервали мовчання після чуток про розставання, показавши, що між ними: красномовні кадри.