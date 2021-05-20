Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свій двоповерховий будинок під Києвом

Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, де заробив велику популярність, пише Politeka.net. Суддя " Майстер Шеф "задіяний в зйомках на ТБ, а також веде власні акаунти на Ютубі і в"Тік ток". А нещодавно кулінар-професіонал прийняв одне з важливих рішень у своєму житті-переїхав жити в передмістя.

Цього разу ресторатор опублікував у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіз зелену територію власного будинку-трава, дерева і гучний спів птахів. А раніше ресторатор показав свій будинок під Києвом і показав переваги життя в передмісті.

"Жити в передмісті - це одне з найважливіших рішень, яке я приймав за останні роки свого життя 🏡 спочатку мені було страшно - скільки часу я буду проводити в дорозі на роботу, де я буду купувати свіжий хліб, Як я зможу жити без ритму столиці? І ось я тут, в oakgrove.town. І я ще жодного разу не шкодував про своє рішення: чисте повітря, поруч ліс і ідеально розвинена інфраструктура. І якщо чесно, то і в пробках Я менше часу проводжу", - написав Хіменес-Браво.

Фолловери не втрималися і засипали схвальними коментарями кулінара-професіонала:

"Кожен день можна готувати на мангалі", "Ніхто за стінкою не кричить і по головах не бігають😄","На жаль, якщо ти сам обслуговуєш свій будинок , а робота повірте є завжди, то газон косити і прибирати, то щось потрібно лагодити... то будинок вже не хочеться.

Обслужити квартиру легше, ніж будинок", "Який гарний будинок 🔥", " ми живемо в приватному будинку посеред Одеси, приватні будинки це інший світ...❤ ️ 🙌 😍",- написали користувачі Мережі.

Нагадавши, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував домашніми кадрами з Ольгою Фреймут.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео.

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