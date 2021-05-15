Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво анонсировал телезрителям невероятное кулинарное творение

Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность, пишет Politeka.net. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик ток". Кулинар-профессионал делится секретами приготовления разных блюд, а также записывает много развлекательных роликов.

В этот раз ресторатор опубликовал пост в своем аккаунте в Инстаграм и анонсировал приготовление морозного блюда из льда на проекте "Мастер Шеф" сегодня, 15 мая, вечером.

"Морозное блюдо из льда 🧊 Включайте СТБ в 19: 00 и смотрите, как профессионалы справятся с нашей новой задачей", - предложил Хименес-Браво.

Фолловеры не удержались и засыпали лестными коментариями кулинара-профессионала:

"50 оттенков Эктора😂 ", "Супер 👍🏻❤️...Всегда смотрю с большим удовольствием Мастер Шеф❤️🔥🔥🔥🔥👍🏻😉💥💥💥💥💥💥💥💥 ", " Тик- ток у вас супе😂...Всегда смотрю и очень смеюсь ... Классно❤️🔥🔥🔥 ", "Ути - пути😂 ", " Скільки емоцій 🤗❤️❤️❤️", "Пора придумать конкурс, в котором участники будут готовить для домашних питомцев", - написали пользователи сети.

Ранее Хименес-Браво поделился подборкой любимых фильмов, которые поразили его в этом году - "Innocent", "Ссыльный из космоса", "Люпен".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил домашними кадрами с Ольгой Фреймут.

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