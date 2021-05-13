Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво появился в компании телеведущей Ольги Фреймут

Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность, пишет Politeka.net. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик ток".

Ресторатор делится секретами приготовления разных блюд, а также записывает много развлекательных роликов.

В этот раз Эктор записал забавное видео с Ольгой Фреймут. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Оба сидели на стульях и ели дома. По очереди они подносили еду к экрану телевизора, где шел фильм о супергероях Marvel. Получилось, что реакция героя фильма на еду Эктора была позитивной.

В посте судья популярного шоу рассказал о сериалах.

"Ловите мою подборку сериалов, которые поразили меня в этом году", - написал ресторатор, упомянув такие названия: "Innocent", "Ссыльный из космоса", "Люпен".

"Делитесь в комментариях Вашими любимыми сериалами и я обязательно их посмотрю ⬇️", - предложил Хименес-Браво.

"Оу) у Вас хороший вкус!)", "Фреймут 🙄", "Классные фильмы", "Практически не смотрю сериалы. Из иностранных последний, который смотрела был Мессия. Показался интересным сюжет", "Зачем вы напоили главного ревизора страны?😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Эктор Хименес-Браво - канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения.

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