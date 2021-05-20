Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свой двухэтажный дом под Киевом

Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность, пишет Politeka.net. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик ток". А недавно кулинар-профессионал принял одно из важных решений в своей жизни - переехал жить в пригород.

В этот раз ресторатор опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сториз зеленую територию собственного дома - трава, деревья и громкое пение птиц. А ранее ресторатор показал свой дом под Киевом и показал преимущества жизни в пригороде.

"Жить в пригороде - это одно из самых важных решений, которое я принимал за последние годы своей жизни 🏡 Сначала мне было страшно - сколько времени я буду проводить в пути на работу, где я буду покупать свежий хлеб, как я смогу жить без ритма столицы? И вот я здесь, в oakgrove.town. И я еще ни разу не жалел о своем решении: чистый воздух, рядом лес и идеально развитая инфраструктура. И если честно, то и в пробках я меньше времени провожу", - написал Хименес-Браво.

Фолловеры не удержались и засыпали лестными коментариями кулинара-профессионала:

"Каждый день можно готовить на мангале", "Никто за стенкой не кричит и по головам не бегают😄", "К сожалению, если ты сам обслуживаешь свой дом , а работа поверьте есть всегда, то газон косить и убирать, то что-то нужно чинить... то дом уже не хочется.

Обслужить квартиру легче, чем дом", "Какой красивый дом 🔥", "Мы живём в частном доме посреди Одессы, частные дома это другой мир...❤️🙌😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил домашними кадрами с Ольгой Фреймут.

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.

Также Politeka сообщала, "50 оттенков Эктора": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" заинтриговал украинцев кадрами из нового выпуска.



