Дан Балан і Тіна Кароль, яким приписували любовні стосунки, знову стали об'єктом пильної уваги з боку їх численних шанувальників

Про романтичний зв'язок між 42-річним молдавським музикантом і 36-річною українською співачкою заговорили кілька років тому, коли вони обидва були тренерами в шоу "Голос країни". Артисти підливали масла у вогонь, відкрито демонструючи симпатію на камери. Про те, що ж творилося насправді, стало відомо тільки зараз.

Балан заявив, що вони з Кароль ніколи не були парою. Співак вирішив поставити крапку в цій епопеї: "Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружньої... те, що ви бачили в ефірах голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували".

Пізніше і Тіна вирішила прокоментувати скандал:

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі-Це наш secret paradise", - повідомила співачка.

Шанувальників парочки, однак, Заява Дана не зупинила. Найзавзятіші з них продовжують вірити в "любов" кумирів. На одній з фан-сторінок з'явився цікавий фотоколаж з зірками, передає Politeka.net. "Домальовані" Кароль і Балан в окулярах, нібито сиділи в одній машині ще з кількома людьми.

В описі автор поста вказав, що це фотошоп.

"Вау я так рада за цю пару я шалено люблю😍"; " Не, ну трохи до інфаркту не довела😮 😂 🔥"; " діти, припиніть клепати фотошопи. Вас же просили не додимувати нічого. Це тільки на шкоду Дану і тіні", - прокоментували в мережі.

Нагадавши, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."

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