Радіо - та телеведучий Слава Дьомін розговорився про особисте життя

Дьомін став популярним після того, як почав працювати на радіо "Люкс FM", а також створив свій YouTube-канал "Слава+", де бере інтерв'ю у різних зірок. Більш того, Дьоміна впізнають, як ведучого головного вокального шоу "Голос країни".

Як відомо, нещодавно шоумен-красень розлучився зі своєю дружиною Оксаною після 13 років шлюбу. Тепер, мабуть, його нічого не стримує і можна без докорів сумління відкривати деякі пікантні подробиці про себе.

Так, у свіжих "сторіз" в Instagram Дьомін вирішив "пограти" з підписниками в забавні тести, передає Politeka.net. Зірка поставив три питання, запропонувавши по кілька варіантів відповіді, серед яких тільки один вірний.

Спочатку Слава запропонував вгадати, з ким у нього був роман: з телеведучою, танцівницею або провідницею.

Дьомін приголомшив зізнанням: "Був роман з дуже відомою телеведучою, яка з'являлася щодня на ваших екранах".

Далі цікавіше. Дьомін спантеличив фанатів новим питанням: "Мені пропонував одностатевий інтим: танцюрист, дизайнер, співак".

Ведучий здивував відповіддю, звичайно, не називаючи імен: "Це був дуже відомий співак. Але після того, як зрозумів, що "у нас нічого не вийде", образився і перестав спілкуватися".

Також Слава зізнався, з якого віку почав прогулювати школу, показавши своє дитяче фото:

"Почав прогулювати школу з другого класу. Виходив з дому, сідав на будь-яку електричку і катався", - розповів він.

Раніше ми писали, на Славу Дьоміна затаїла образу співачка Надя Мейхер. Артистка заблокувала ведучого у всіх соцмережах після того, як він дозволив собі нескромне питання про її бюст. Під час інтерв'ю Слава безцеремонно поцікавився в Наді, який у неї розмір. Співачка вкрай негативно відреагувала на таку зухвалість.

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