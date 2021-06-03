Екс-фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юля "Зайка", яку, втім, він не вибрав, поставила жирну крапку у всій цій епопеї

27-річна фіналістка зробила відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, зібравши воєдино, чим вона могла запам'ятатися глядачам, передає Politeka.net.

"Це дівчина, яка:

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- прийшла на першу вечірку в костюмі Зайчика🐰і з морквою🥕

- отримала запрошення на перше індивідуальне побачення сезону

- випросила ❗️ перший поцілунок

- нібито пов'язана з ескортом, але це не точно😅

- підробляла на заводі (шукайте мене там, якщо що) і брала участь в конкурсах краси

- вічно сидить з незадоволеним обличчям😬

- цілих три рази прощалася з Холостяком

- зловживає фразочками "нормальненько", "чьотенько", "сосисончик", "ну типу коротше" і т.д", - дещо з самоіронією перерахувала "Зайка", відповівши в кінці на головне питання, що хвилює фанатів "Холостяка" - чи дійсно вона закохалася в Заливако, про що заявила під кінець шоу і навіть напросилася назад (Михайло вигнав Юлю в 9-му випуску, але повернув в 11-му).



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"Я б хотіла запам'ятатися вам, як дівчина, яка пізнала любов і боролася за неї незважаючи ні на що!", - "Зайка"-таки зізналася, що її почуття були справжніми.

Користувачі з ентузіазмом обговорили пост:

"Мені запам'яталася своєю щирістю, добротою і дуже великою душею)))😍"

"Продовження.... і, щоб не говорили, ця дівчина підкорила більшу частину глядачів, і її багато хто полюбив, і в фіналі плакали"

"Юля, без тебе сезон був би відстійним😁 Так що Юля запам'яталася всім, тому що зробила його цікавим😍"

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