Екс-фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юля "Зайка", яку, втім, він не вибрав, поставила жирну крапку у всій цій епопеї
27-річна фіналістка зробила відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, зібравши воєдино, чим вона могла запам'ятатися глядачам, передає Politeka.net.
"Це дівчина, яка:
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- прийшла на першу вечірку в костюмі Зайчика🐰і з морквою🥕
- отримала запрошення на перше індивідуальне побачення сезону
- випросила ❗️ перший поцілунок
- нібито пов'язана з ескортом, але це не точно😅
- підробляла на заводі (шукайте мене там, якщо що) і брала участь в конкурсах краси
- вічно сидить з незадоволеним обличчям😬
- цілих три рази прощалася з Холостяком
- зловживає фразочками "нормальненько", "чьотенько", "сосисончик", "ну типу коротше" і т.д", - дещо з самоіронією перерахувала "Зайка", відповівши в кінці на головне питання, що хвилює фанатів "Холостяка" - чи дійсно вона закохалася в Заливако, про що заявила під кінець шоу і навіть напросилася назад (Михайло вигнав Юлю в 9-му випуску, але повернув в 11-му).
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"Я б хотіла запам'ятатися вам, як дівчина, яка пізнала любов і боролася за неї незважаючи ні на що!", - "Зайка"-таки зізналася, що її почуття були справжніми.
Користувачі з ентузіазмом обговорили пост:
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"Мені запам'яталася своєю щирістю, добротою і дуже великою душею)))😍"
"Продовження.... і, щоб не говорили, ця дівчина підкорила більшу частину глядачів, і її багато хто полюбив, і в фіналі плакали"
"Юля, без тебе сезон був би відстійним😁 Так що Юля запам'яталася всім, тому що зробила його цікавим😍"
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