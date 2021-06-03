Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юля "Зайка", которую, впрочем, он не выбрал, поставила жирную точку во всей этой эпопее
27-летняя финалистка сделала соответствующий пост в своем микроблоге в Инстаграм, собрав воедино, чем она могла запомниться зрителям, передает Politeka.net.
"Это девушка, которая:
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- пришла на первую вечеринку в костюме Зайчика🐰и с морковкой🥕
- получила приглашение на первое индивидуальное свидание сезона
- выпросила❗️первый поцелуй
- якобы связана с эскортом, но это не точно😅
- подрабатывала на заводе (ищите меня там, если что) и участвовала в конкурсах красоты
- вечно сидит с недовольным лицом😬
- целых три раза прощалась с Холостяком
- злоупотребляет фразочками «нормальненько», «четёнько», «напряжёненько», «сосисончик», «ну типа короче» и т.д", - несколько с самоиронией перечислила "Зайка", ответив в конце на главный вопрос, волнующий фанатов "Холостяка" - действительно ли она влюбилась в Заливако, о чем заявила под конец шоу и даже напросилась обратно (Михаил выгнал Юлю в 9-м выпуске, но вернул в 11-м).
"Я бы хотела запомниться вам, как девушка, которая познала ЛЮБОВЬ и боролась за неё несмотря ни на что!", - "Зайка"-таки призналась, что ее чувства были настоящими.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили пост:
"Мне запомнилась своей искренностью, добротой и очень большой душой)))😍"
"Продолжение.... и, чтобы не говорили, эта девушка покорила большую часть зрителей, и её многие полюбили, и в финале плакали"
"Юля, без тебя сезон был бы отстойным😁 Так что Юля запомнилась всем, потому что сделала его интересным😍"
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