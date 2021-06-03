"Юля, без тебя сезон был бы отстойным"

Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юля "Зайка", которую, впрочем, он не выбрал, поставила жирную точку во всей этой эпопее

27-летняя финалистка сделала соответствующий пост в своем микроблоге в Инстаграм, собрав воедино, чем она могла запомниться зрителям, передает Politeka.net.

"Это девушка, которая:

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- пришла на первую вечеринку в костюме Зайчика🐰и с морковкой🥕

- получила приглашение на первое индивидуальное свидание сезона

- выпросила❗️первый поцелуй

- якобы связана с эскортом, но это не точно😅

- подрабатывала на заводе (ищите меня там, если что) и участвовала в конкурсах красоты

- вечно сидит с недовольным лицом😬

- целых три раза прощалась с Холостяком

- злоупотребляет фразочками «нормальненько», «четёнько», «напряжёненько», «сосисончик», «ну типа короче» и т.д", - несколько с самоиронией перечислила "Зайка", ответив в конце на главный вопрос, волнующий фанатов "Холостяка" - действительно ли она влюбилась в Заливако, о чем заявила под конец шоу и даже напросилась обратно (Михаил выгнал Юлю в 9-м выпуске, но вернул в 11-м).

"Я бы хотела запомниться вам, как девушка, которая познала ЛЮБОВЬ и боролась за неё несмотря ни на что!", - "Зайка"-таки призналась, что ее чувства были настоящими.

Пользователи с энтузиазмом обсудили пост:

"Мне запомнилась своей искренностью, добротой и очень большой душой)))😍"

"Продолжение.... и, чтобы не говорили, эта девушка покорила большую часть зрителей, и её многие полюбили, и в финале плакали"

"Юля, без тебя сезон был бы отстойным😁 Так что Юля запомнилась всем, потому что сделала его интересным😍"

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан: "Ей дедушку надо богатого..."

Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу: "Таких отношений точно не хочу"