Олександр Еллерт разом зі своєю коханою "Холостячкой" Ксенією Мішиною і друзями в горах на ретриті

31-річна актриса останнім часом захоплюється духовними практиками і медитацією. Хобі актриси розділяє і її коханий. Так, пара вирішила перервати період групового усамітнення для духовної та психологічної роботи над собою в Карпатах, виїхавши з галасливого Києва.

Цього разу Мішина поділилася свіжими кадрами у себе в Instagram і розповіла про почуття, коли стояла на цвяхах, передає Politeka.net. По її обличчю видно, що цей досвід дуже болючий, але приємний. Ксенія показала фото, як стоїть на цвяхах і її за руки підтримує подруга.

"Практика гвоздестояния! Мені напевно вкрай складно вам буде викласти максимальний сенс цього моменту, тому що цей досвід потрібно пройти, щоб зрозуміти про що це. Як відчуваю Його я-це точно про СЕБЕ, Про очищення, про любов і прийнятті себе цілком... я відчула і прожила кілька станів, це було складно, легко, широко, глибоко. Це була яскрава і цікава жесть :)

І я як завжди вдячна💔 хотіли б спробувати ?",- написала Мішина.

Користувачі в мережі активно коментують пост актриси: "Секта", "Але виглядає це стрьомно (іншого слова не підібрати😂)", " А в чому сенс гвоздестояния, поясніть будь ласка?🙏🏻", " Насправді дуже цікаво спостерігати за змінами стану людини під час цієї процедури🙌", "жерстяна жесть. Ні, дякую. Вже краще я залишуся непросвітленою і не осягну глибин дзена", " Дуже цікаво було б спробувати .. навіть не уявляю стан людини в цей момент 🤔", " як цікаво ❤️ не знаю ризикнула б я чи ні😮 мені здається це боляче 😢 але ви Ксенія молодець завжди щось нове пробуйте, шукаєте себе🔥 потрібно з вас брати приклад👏".

Нещодавно Олександр показав Мішину, що сміється, на тлі Карпат, яка стоїть і регоче зі своєї подруги, яка стоїть на цвяхах. На ногх Ксенії яскраво помаранчеві шльопанці бренду Dolce & Gabbana.

Нагадавши, Мішина показала, яке важке випробування чекало їх з Еллертом в Карпатах: "привід поднакачать собі..."

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