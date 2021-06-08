Александр Эллерт вместе со своей любимой "Холостячкой" Ксенией Мишиной и друзьями в горах на ретрите

31-летняя актриса в последнее время увлекается духовными практиками и медитацией. Хобби актрисы разделяет и ее возлюбленный. Так, пара решила првести период группового уединения для духовной и психологической работы над собой в Карпатах, уехав из шумного Киева.

В этот раз Мишина поделилась свежими кадрами у себя в Инстаграм и рассказала о чувствах, когда стояла на гвоздях, передает Politeka.net. По ее лицу видно, что этот опыт очень болезненный, но приятный. Ксения показала фото, как стоит на гвоздях и ее за руки поддерживает подруга.

"Практика гвоздестояния! Мне наверное крайне сложно вам будет изложить максимальный смысл этого момента, потому что этот опыт нужно пройти, чтобы понять о чем это. Как чувствую его я — это точно о СЕБЕ, об очищении, о любви и принятии себя целиком… я прочувствовала и прожила несколько состояний, это было сложно, легко, широко, глубоко. Это была яркая и интересная жесть :)

и я как всегда благодарна💔 Хотели бы попробовать ?", - написала Мишина.

Пользователи в сети активно комментируют пост актрисы: "Секта", "Но выглядит это стрёмно (другого слова не подобрать😂)", " А в чем смысл гвоздестояния, объясните пожалуйста?🙏🏻", " На самом деле очень интересно наблюдать за изменениями состояния человека во время этой процедуры🙌", "Жестяная жесть. Нет, спасибо. Уж лучше я останусь непросветленной и не постигну глубин дзена", " Очень интересно было бы попробовать .. даже не представляю состояние человека в этот момент 🤔", "Как интересно ❤️ не знаю рискнула бы я или нет😮 мне кажется это больно 😢 но вы Ксения молодец всегда что-то новое пробуйте, ищете себя🔥 нужно с вас брать пример👏".

Недавно Александр показал смеющуюся Мишину на фоне Карпат, которая стоит и хохочет со своей подруги, которая стоит на гвоздях. На ногх Ксении ярко оранжевые шлепки бренда Dolce & Gabbana.

Напомним, Мишина показала, какое трудное испытание ждало их с Эллертом в Карпатах: "Повод поднакачать себе..."

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