Цікавий кадр з актрисою Ольгою Сумською та артистами з "Квартал 95" Євгеном Кошовим і Оленою Кравець викликав фурор

Архівним фото в "сторіз" у себе в Instagram поділилася Кравець. Всі присутні, вбрані, як футбольні фанати, зібралися "по пивку", щоб, швидше за все, відзначити якусь з перемог збірної України, передає Politeka.net.

На знімку можна розгледіти душевну компанію: молоду Сумську з короткою зачіскою, худенького Кошового в забавному капелюсі та саму Олену, немов дівчинку. Всі троє тримали в руках келихи з пивом, які вже майже спустошили.

Мабуть, розшукати і показати це фото Олену спонукала недавня перемога українців над шведами в 1/8 фіналу Євро-2020.

Крім того, Кравець поділилася в "сторіз" фрагментом старого номера "Квартал 95" на спортивну тематику, в якому брала участь разом із Володимиром Зеленським.

"Раптом ви ще не бачили)", - підписала вона кадри.

Ролик називався "коли дружина - футбольний суддя". Героїня Олени повертається з матчу додому і заходить дуже обережно, з тремтячим голосом, запитуючи у "чоловіка" Зеленського, як справи. Той за сюжетом є футбольним фанатам і його улюблена команда щойно "продула".

"Далі не проходь!", - грізно вигукнув Зеленський.

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