Любопытный кадр с актрисой Ольгой Сумской и артистами из "Квартал 95" Евгением Кошевым и Еленой Кравец произвел фурор

Архивным фото в "сториз" у себя в Инстаграм поделилась Кравец. Все присутствующие, наряженные, как футбольные фанаты, собрались "по пивку", чтобы, скорее всего, отметить какую-то из побед сборной Украины, передает Politeka.net.

На снимке можно разглядеть душевную компанию: молодую Сумскую с короткой прической, худенького Кошевого в забавной шляпе и саму Елену, словно девочку. Все трое держали в руках бокалы с пивом, которые уже почти опустошили.

Видимо, разыскать и показать это фото Елену сподвигла недавняя победа украинцев над шведами в 1/8 финала Евро-2020.

Кроме того, Кравец поделилась в "сториз" фрагментом старого номера "Квартал 95" на спортивную тематику, в котором участвовала вместе с Владимиром Зеленским.

"Вдруг вы еще не видели)", - подписала она кадры.

Ролик назывался "Когда жена - футбольный судья". Героиня Елены возвращается с матча домой и заходит очень осторожно, с дрожащим голосом, спрашивая у "мужа" Зеленского, как дела. Тот по сюжету является футбольным фанатам и его любимая команда только что "продула".

"Дальше не проходи!", - грозно выкрикнул Зеленский.

Напомним, Кравец выдала, каково ей быть единственной женщиной на сцене "Квартал 95"

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