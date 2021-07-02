Телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає після трудових буднів
У відомої телеведучої зараз насичені дні, адже вона активно задіяна в зйомках популярного шоу, передає Politeka.net.
Нікітюк записала відео в сторіс Instagram, де показала себе після всіх маніпуляцій з її обличчям і волоссям для запису шоу.
"Це я - Леся, потягана ондатра після цих знімальних процесів... Я прикриваюся метеликом, щоб ви не бачили моє пожоване, пожмакане обличчя від макіяжів і перегримів. Але нічого, я працюю не безкоштовно - у мене є ви", - сказала ведуча охриплим голосом.
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Зазначимо, 1 липня зірка вела передачу "Хто зверху", на яку прийшли співачки Оля Полякова і Слава Камінська, а також дружина хореографа Влада Ями, Ліліана.
Кадрами зі зйомок нового випуску шоу поділилася Слава Камінська. На фото постали зазначені красуні в шикарних образах.
Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів, користувачі Мережі зробили масу компліментів зіркам на знімку.
"Які красиві", " Вауууу, ну які ж ви всі красиві!!!!! 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Реально всі красуні😍", "ваууу, красуні🔥 🔥 🔥!!!", "Такі всі красиві дівчата😍", "Зашквал краси в одному кадрі!😍 ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк в майці і без макіяжу жахнула своїм виглядом вранці
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