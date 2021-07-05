Ох, що буде!

Співак Сергій Лазарєв заінтригував публіку важливим оголошенням

38-річний артист, якого в Мережі називають "таємним коханцем" співачки Ані Лорак, так як вони частенько з'являються разом на заходах і навіть відпочивають удвох, збентежив останнім постом в Instagram, передає Рoliteka.net.

Лазарєв оголосив про старт свого нового шоу, поцікавившись у фанатів, які пісні вони хотіли б почути. Пост артист супроводив своїм фото, на якому постав в стильному образі: бордовому піджаку і білій сорочці з розстебнутими верхніми гудзиками. Сергій грайливо закусив мізинець лівої руки, покуражившись на камеру.

"Нове шоу "Я не боюся" стартує 26 березня 2022 року в Санкт-Петербурзі! Цікаво, які пісні ви хочете чути в новій програмі! Пишіть в коментарях) цікаво) #Янебоюсь #Сергейлазарев", - попросив він шанувальників.

Ті не стали довго тягнути з відповіддю:

"@lazarevsergey і нові))) і ті, які ти вже ненавидиш теж 😂"

"Відповідь "Flying" все одно не прийметься, так? 🙈 - А давайте спробуємо умовити)"

"Дуже сильно хочу почути пісню Goddess і побачити номер до цієї пісні.😍"

"Альбом "Це я", англомовні, та взагалі всі ваші пісні рай🤍"

"Судячи з фото, "Я не боюся" адресовано стоматологам))"

"Сергію, у вас всі пісні класні. Коли в Україну на гастролі?"

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