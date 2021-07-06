Таке не можна пропустити

Актриса Ольга Сумська разом із ведучою Русланою Писанкою заінтригували цікавими кадрами

Так, дві зірки телеекранів стали гостями програми "Твій день" на 1+1. Сумська та Писанка "позмагалися" в кулінарному таланті в прямому ефірі.

Ольга встигла опублікувати кілька "сторіз" в Instagram, показавши бекстейдж до зйомок у студії, передає Politeka.net. "Роксолана" постала в білій сукні-вишиванці з глибоким декольте, прикрасивши шию чоппером з масивним золотистим кулоном. Її колега також була в світлій сукні, але з червоним візерунком.

"Мої дорогі, нарешті, ця зустріч відбулася! Ми з Русланою Ігорівною в ефірі "Твого дня" будемо готувати...", - оголосила Сумська, коли Писанка її поправила, що не "готувати", а "фарширувати".

Знаменитості вирішили приготувати воістину літнє блюдо, яке дуже ситне й корисне - фаршировані кабачок, перець, помідор. Ольга показала імпровізовану кухню, де вже були заздалегідь підготовлені всі інгредієнти: нарізана та перемішана начинка, розрізані на половинки й вичищені овочі.

"Оля вже і "сторіз" запилила!", - вигукнула Писанка, помітивши, що її напарниця веде зйомку.

"Ну, правильно, а як же без сторіз!, - у свою чергу зазначила Сумська й додала, - Ось таку смакоту потім будемо їсти. Друзі, не пропустіть!".

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