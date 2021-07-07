Зірка розповіла про важливість однієї з якостей партнера

Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про почуття гумору і показала кадри ніжності з коханим

Ксенія Мішина продовжила будувати стосунки з гумористом з "Квартал 95" Олександром Еллертом після завершення шоу, повідомляє Politeka.net. Зірка часто показує, як проводить час з коханою людиною, а також робить пости, в яких ділиться своїми думками.

Так, в новій публікації красуня міркувала про почуття гумору, підкріпивши запис милим відео, в якому цілується і обіймається з Еллертом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На думку Мішиної, почуття гумору - це як друг по життю, який готовий ділитися позитивом.

"Відносини з Сашею показали мені ще один явний плюс почуття гумору. Це як психотерапевтична сесія під час складних періодів, коли потрібно вийти з емоційного стану, щоб не вбити один одного.

Хороший жарт працює як запобіжник, бам і ти вже посміхаєшся, а не плануєш вбити партнера", - вважає актриса.

За словами Мішиної, вона любить посміятися, і побажала всім частіше посміхатися і не боятися здаватися смішними, адже це не страшно. А в кінці звернулася до коханого: "Давай ще більше жартів в наше життя".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина засвітила трусики і не тільки, Еллерту повинно сподобатися

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина вилаяла Еллерта прямо на вулиці, замахнувшись пакетом

Також Politeka писала, що Мішина з "Холостячки" показала, що означає "лікуватися" любов'ю