Коміки з "Ліги Сміху" викликали фурор своєю пародією на хореографа і суддю з "Танців з зірками" Влада Яму
Так, на YouTube з'явився новий випуск проєкту зі смішними імпровізаціями Improv Live Show - де відсутні завчені ролі або "відкатані" до ідеалу сценарії, а лише живий діалог і неприховані емоції.
Так, шоумен Арам Арзуманян вирішив випендритися питанням про "зачіску" Влада. Як відомо, той вже багато років носить лисину.
"Яким шампунем ви не любите користуватися?", - запитав він нібито у "Ями".
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"Тим, який після тебе", - розсмішили відповіддю гумористи.
Санта, в свою чергу, поцікавилася у "Влада", навіщо він пішов у танці?
"Мене послали - я пішов", - "вбили" гумористи.
Різатдінова запитала у "хореографа", як починається його ранок.
"Щоранку я починаю з прокидання. Потім чищу лисину зубною пастою, щоб яєчко цокало", - зірки випали в осад, але більше всіх сміялася Дімопулос, яка наостанок поставила "Ямі" ще одне питання: "Як ви готуєтеся до прямого ефіру "Танців з зірками"?"
"Чесно кажучи, я взагалі не знімаюся. Це мій голографічний портрет. У нього завантажують текст... дебільний... а я в цей час під Запоріжжям", - як відомо, Влад Яма родом з цього міста.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свою маму, на яку дуже схожий
А ще Politeka писала, Дімопулос з "Танців з зірками" покрасувалася в сарафані з незвичайним вирізом
Також Politeka повідомляла, що роздягнений Влад Яма показав, як і з ким розважається на майданчику