Коміки з "Ліги Сміху" викликали фурор своєю пародією на хореографа і суддю з "Танців з зірками" Влада Яму

Так, на YouTube з'явився новий випуск проєкту зі смішними імпровізаціями Improv Live Show - де відсутні завчені ролі або "відкатані" до ідеалу сценарії, а лише живий діалог і неприховані емоції.

Зірки, які брали участь у сценці - шоумен Олександр Педан, переможниця останнього сезону "Танців" Санта Дімопулос, хореограф Анна Різатдінова та інші - по черзі задавали питання комікам, які виконували роль Ями.

Так, шоумен Арам Арзуманян вирішив випендритися питанням про "зачіску" Влада. Як відомо, той вже багато років носить лисину.

"Яким шампунем ви не любите користуватися?", - запитав він нібито у "Ями".

"Тим, який після тебе", - розсмішили відповіддю гумористи.

Санта, в свою чергу, поцікавилася у "Влада", навіщо він пішов у танці?

"Мене послали - я пішов", - "вбили" гумористи.

Різатдінова запитала у "хореографа", як починається його ранок.

"Щоранку я починаю з прокидання. Потім чищу лисину зубною пастою, щоб яєчко цокало", - зірки випали в осад, але більше всіх сміялася Дімопулос, яка наостанок поставила "Ямі" ще одне питання: "Як ви готуєтеся до прямого ефіру "Танців з зірками"?"

"Чесно кажучи, я взагалі не знімаюся. Це мій голографічний портрет. У нього завантажують текст... дебільний... а я в цей час під Запоріжжям", - як відомо, Влад Яма родом з цього міста.

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