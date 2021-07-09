Комики из "Лиги Смеха" произвели фурор своей пародией на хореографа и судью из "Танців з зірками" Влада Яму
Так, на YouTube появился новый выпуск проекта со смешными импровизациями Improv Live Show - где отсутствуют заученные роли или "откатанные" до идеала сценарии, а лишь живой диалог и нескрываемые эмоции.
Так, шоумен Арам Арзуманян решил выпендриться вопросом о "прическе" Влада. Как известно, тот уже много лет носит лысину.
"Каким шампунем вы не любите пользоваться?", - спросил он якобы у "Ямы".
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"Тем, который после тебя", - рассмешили ответом юмористы.
Санта, в свою очередь, поинтересовалась в "Влада", зачем он пошел в танцы?
"Меня послали - я пошел", - "убили" юмористы.
Ризатдинова спросила у "хореографа", как начинается его утро.
"Каждое утро я начинаю с просыпания. Потом чищу лысину зубной пастой, чтобы яичко цокало", - звезды выпали в осадок, но больше всех смеялась Димопулос, которая напоследок задала "Яме" еще один вопрос: "Как вы готовитесь к прямому эфиру "Танців з зірками"?"
"Честно говоря, я вообще не снимаюсь. Это мой голографический портрет. В него загружают текст... дебильный... а я в это время под Запорожьем", - как известно, Влад Яма родом из этого города.
Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал свою маму, на которую очень похож
А еще Politeka писала, Димопулос из "Танців з зірками" покрасовалась в сарафане с необычным вырезом
Также Politeka сообщала, что раздетый Влад Яма показал, как и с кем развлекается на площадке