Комики из "Лиги Смеха" произвели фурор своей пародией на хореографа и судью из "Танців з зірками" Влада Яму

Так, на YouTube появился новый выпуск проекта со смешными импровизациями Improv Live Show - где отсутствуют заученные роли или "откатанные" до идеала сценарии, а лишь живой диалог и нескрываемые эмоции.

Звезды, принимавшие участие в сценке - шоумен Александр Педан, победительница последнего сезона "Танців" Санта Димопулос, хореограф Анна Ризатдинова и другие - по очереди задавали вопросы комикам, исполнявшим роль Ямы.

Так, шоумен Арам Арзуманян решил выпендриться вопросом о "прическе" Влада. Как известно, тот уже много лет носит лысину.

"Каким шампунем вы не любите пользоваться?", - спросил он якобы у "Ямы".

"Тем, который после тебя", - рассмешили ответом юмористы.

Санта, в свою очередь, поинтересовалась в "Влада", зачем он пошел в танцы?

"Меня послали - я пошел", - "убили" юмористы.

Ризатдинова спросила у "хореографа", как начинается его утро.

"Каждое утро я начинаю с просыпания. Потом чищу лысину зубной пастой, чтобы яичко цокало", - звезды выпали в осадок, но больше всех смеялась Димопулос, которая напоследок задала "Яме" еще один вопрос: "Как вы готовитесь к прямому эфиру "Танців з зірками"?"

"Честно говоря, я вообще не снимаюсь. Это мой голографический портрет. В него загружают текст... дебильный... а я в это время под Запорожьем", - как известно, Влад Яма родом из этого города.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал свою маму, на которую очень похож

А еще Politeka писала, Димопулос из "Танців з зірками" покрасовалась в сарафане с необычным вырезом

Также Politeka сообщала, что раздетый Влад Яма показал, как и с кем развлекается на площадке