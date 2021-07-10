Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала, як розважається на українському курорті

16-річна дівчина бере приклад із зіркової матері, щосили освоюючи соцмережі. Маша частенько радує підписників яскравими кадрами й особистими переживаннями, стаючи все більш популярною. За нею в Instagram спостерігають вже 170 тисяч чоловік і їх кількість постійно зростає.

Так, зараз дівчина знаходиться в Одесі, де на її мати чекають концерти. Поки Оля готується до виступів, її дочка насолоджується літніми канікулами, катаючись з вітерцем на білосніжній яхті.

У нових "сторіз", якими Маша поділилася в Instagram, вона постала в чорному купальнику, з розпущеним мокрим волоссям, передає Politeka.net.

Дівчина заінтригувала несподіваним питанням:

"Друзі, а ви використовуєте фейсбук? Тому що особисто я - ні, і взагалі вважаю, що це старперська штука, в якій просто неможливо розібратися", - заявила вона.

Далі Маша засвітила свої стрункі ніжки, розташувавшись на носі яхти, а також околиці курорту, "пролітаючи" повз пляжі на великій швидкості.

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