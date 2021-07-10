Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", сколихнув Мережу кумедними кадрами

Як відомо, 26-річний співак став впізнаваним після перемоги в шоу "Голос країни". Молодий чоловік, родом з Івано-Франківської області, досяг успіху, будучи в команді тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої. Зараз він активно просуває свій музичний бренд RIDNYI, дає концерти і бере участь в різних заходах, на які збираються вершки українського шоубізу.

У своєму новому пості в TikTok Лазановський поділився кумедним моментом, що стався під час прямого ефіру з блогеркою "mirayagodka", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, під час ефіру одна з учасниць бесіди невтішно відгукнулася про українців.

"Я з Донецька, але мене конкретно дратують українці. Під кожним постом в тему і не в тему вони пишуть "слава Україні", - сказала дівчина, як інші співрозмовники, включаючи Лазановського, не змовляючись, хором вигукнули, - "Героям слава".

"Дует з mirayagodka покажемо скільки нас? 🥰 Крихітка забула, що Донецьк - це Україна 💙 💛 #Україна #славаукраїні #героямслава", - підписав кадри переможець "Голосу".

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