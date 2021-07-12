Колишня солістка групи " НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася яскравим фото і дала пораду

Як повідомляє Politeka.net, новий пост з'явився на сторінці артистки, яка тепер будує сольну кар'єру, в Instagram.

Вікторія Смеюха показала знімок на якому відображена в міні-шортах і майці, сидячи на зеленій траві газону.

"Єдино правильний спосіб життя-діяти спонтанно, не думаючи про зовнішню вигоду і зливаючись зі світом. Довіряйте собі, своїм здібностям, світу в цілому і своєму місцю в ньому. Дійте з упевненістю, і кращі рішення будуть приходити самі собою. 😃 ☀ ️ Сьогодні ввечері концерт і вже завтра я заслужено відпочину, пропущу чергову порцію оновлень в соцмережах і загляну в себе», - поділилася своїми планами артистка.

Вікторія Смеюха отримала масу компліментів в коментарях.

"Віка ну чому ти така красива", "чарівна жінка Вікторія", "така красуня😍", "самі магічні ноги всього пострадянського простору", - пишуть шанувальники.

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