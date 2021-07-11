Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала своїх шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, новий пост артистки в Ін6стаграм викликав бурхливу реакцію.
Юлія Саніна показала фото, на якому зображена поруч з музикантами колективу, зокрема і з креативним продюсером і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко, який є її чоловіком.
Саніна позує в золотистих штанях і куртці поверх чорного топа, образ доповнюють масивні прикраси і яскравий макіяж.
Солістка The Hardkiss запросила шанувальників на свій виступ в рамках фестивалю Atlas Weekend.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Українці отримають по 2000 гривень до пенсій: хто може розраховувати на доплати
Ведучий "Голосу країни" влаштував "зустріч" Полякової і Меладзе, які посварилися: "Ну і провокатор"
Потужний вибух прогримів на великому українському заводі: з'явилися дані про поранених
Новий тріумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменських і Maruv: "NK, до побачення"
"Ми вже заведені і розігріті!🔥 🔥 🔥 🔥 » ,- йдеться в повідомленні.
Також артистка показала кадри репетиції.
"Будемо запалювати", "Вже плету косички!", "Чекаємо", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Юлія Саніна і Валерій Бебко одружилися в 2011 році, через два роки після знайомства. При цьому пара довго приховувала свої стосунки. 21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило.
Нагадаємо, Могилевська посвітила Екстра-декольте перед Саніною з The Hardkiss, зірка не стримала емоцій: "це що таке?"
Як повідомляла Politeka, Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють: "гармонійно виглядають"
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss показала своє плаття на весілля.