Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, новий пост артистки в Ін6стаграм викликав бурхливу реакцію.

Юлія Саніна показала фото, на якому зображена поруч з музикантами колективу, зокрема і з креативним продюсером і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко, який є її чоловіком.

Саніна позує в золотистих штанях і куртці поверх чорного топа, образ доповнюють масивні прикраси і яскравий макіяж.

Солістка The Hardkiss запросила шанувальників на свій виступ в рамках фестивалю Atlas Weekend.

"Ми вже заведені і розігріті!🔥 🔥 🔥 🔥 » ,- йдеться в повідомленні.

Також артистка показала кадри репетиції.

"Будемо запалювати", "Вже плету косички!", "Чекаємо", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Юлія Саніна і Валерій Бебко одружилися в 2011 році, через два роки після знайомства. При цьому пара довго приховувала свої стосунки. 21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило.

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