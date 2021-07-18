Кадри говорять самі за себе

Український актор, зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач продовжує епатувати публіку

Як пише Politeka.net, комік не боїться посміятися над собою, тому регулярно радує своїх шанувальників смішними постановками. На свіжому відео Ткач постав у дуже несподіваному вигляді. Він надів костюм ростової ляльки, перетворившись на страуса. Ткача зняли якраз в той момент, коли він обмацував тапки іншого персонажа.

"Ти що? Не знімай, не знімай", - накинувся на оператора Ткач, закриваючи камеру.

"Спалили... кря", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів, проте знайшлися українці, яких поведінка актора розлютила.

"Кращий", «обожнюю», "який ти смішний", "Ахахаха. Юрій, ви справжній страус)», «Юра, Юра. Який ти прикольний!", "Ничосе страуса відгодували)», «ну як в таку спеку можна так одягатися», «Ткач ти задовбав, веди себе як дорослий мужик, а не як клоун», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юрій Ткач з "Квартал 95" вплутався в бій з торговим автоматом і програв:"це істерика".

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