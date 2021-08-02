Співачка Еліна Іващенко, яка виконала пісню з Олегом Винником, звернулася до українців з цікавим питанням

19-річна артистка стала популярнішою після перемоги на шоу "Х Фактор", пише Politeka.net.

Зараз дівчина продовжує займатися творчістю, зокрема, не так давно заспівавши пісню "Діаманти" з Олегом Винником.

Артистка також встигає розвивати свої акаунти в соцмережах. Зокрема, в Інстаграм на Іващенко вже підписані 23,8 тисячі осіб. Співачка ділиться з українцями різними фото, а також спілкується з ними.

На нових знімках Еліна позувала в міні-сукні. Артистка блиснула ніжками в кросівках. В руках вона тримала зв'язку повітряних кульок.

"Якби у вас була можливість полетіти кудись прямо зараз, що за місце це було б?) 🎈 🎈 🎈 ",- вирішила поцікавитися співачка.

За 12 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Якщо б повітря було кумаром, я б став повітряною кулею"😂 🙌❤️", "чарівна", "берег моря або океану", "я б полетіла до Києва❤️", "Каппадокія😍", "дуже багато місць, які були б цікаво відвідати, поїхав би куди завгодно", " місто Мілан Італія!!!!!!", "Хороша ❤️"," Київ"," прекрасна леді Еліна", - написали користувачі мережі.

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