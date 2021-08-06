Шоумен Юрій Горбунов поділився радісною подією
Так, 50-річний чоловік ведучої Каті Осадчої "одружив" свого племінника, відгулявши на весіллі. Відповідні кадри артист опублікував у своєму мікроблозі в Інстаграм, передає Рoliteka.net.
"Тепер ти дорослий, мій дорогий племінник! Олександр Горбунов! І Вероніка Горбунова! Такий важливий день в житті! Щастя вам, діти! Люблю! # весілля #одруження #сім'я", - йдеться в підписі.
На кадрах Юрій позував поруч з молоденькою нареченою в розкішній вінчальній сукні, а також з нареченим-красенем. Спочатку парочка пофотографувалася зі знаменитим родичем біля входу до церкви, а потім в ресторані.
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Примітно, що Осадча, яка зараз при надії, судячи з усього, на вечірці була відсутня.
Користувачі обговорюють побачене:
"Окуляри не в тему - і мені очі ріжуть... наречений в окулярах від сонця...😎"
"Сімейного щастя молодим!"
"Все круто! Крім очок! Закрився від відповідальності! Життя попереду"
"Які гарні молодята 🤩🤩🤩 вітаю🥳 🥳"
"Тепер справжнє "Скажене весілля"❤️🤗"
"🔥Злагода та любов💏"
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