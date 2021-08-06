Шоумен Юрій Горбунов поділився радісною подією

Так, 50-річний чоловік ведучої Каті Осадчої "одружив" свого племінника, відгулявши на весіллі. Відповідні кадри артист опублікував у своєму мікроблозі в Інстаграм, передає Рoliteka.net.

"Тепер ти дорослий, мій дорогий племінник! Олександр Горбунов! І Вероніка Горбунова! Такий важливий день в житті! Щастя вам, діти! Люблю! # весілля #одруження #сім'я", - йдеться в підписі.

На кадрах Юрій позував поруч з молоденькою нареченою в розкішній вінчальній сукні, а також з нареченим-красенем. Спочатку парочка пофотографувалася зі знаменитим родичем біля входу до церкви, а потім в ресторані.

Примітно, що Осадча, яка зараз при надії, судячи з усього, на вечірці була відсутня.

Користувачі обговорюють побачене:

"Окуляри не в тему - і мені очі ріжуть... наречений в окулярах від сонця...😎"

"Сімейного щастя молодим!"

"Все круто! Крім очок! Закрився від відповідальності! Життя попереду"

"Які гарні молодята 🤩🤩🤩 вітаю🥳 🥳"

"Тепер справжнє "Скажене весілля"❤️🤗"

"🔥Злагода та любов💏"

Нагадаємо, Осадча показала, як і з ким розважається, поки Горбунов на роботі: "Скоро мама буде не дуже потрібна"

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