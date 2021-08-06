Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", не зміг сховатися від прихильниць

Після своєї перемоги на популярному шоу Сергій Лазановський заробив величезну популярність, пише Politeka.net.

Зараз артист роз'їжджає різними містами, де його чекають натовпи прихильниць. Артист часто роздає автографи за лаштунками свого концерту і не тільки.

Цього разу Лазановського застали шанувальниці прямо на балконі. Як виявилося, дівчатка помітили Сергія, коли той вийшов.

"Вдало вийшов... Сергій тут вже стоїть хвилин 15 і роздає всім автографи. Клас", - розповіла дівчина, яка зняла весь процес на відео.

До слова, раніше переможець "Голосу країни" також роздав усім автографи після свого виступу. Артист навіть взяв на руки дитину, заради загального кадру.

Зазначимо, Сергій Лазановський переміг у 11-му сезоні шоу "Голос країни" у складі команди Наді Дорофєєвої. Артист виграв квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.

Примітно, що любов до музики Сергію прищепила мама, яка співала завжди і скрізь. Співак вивчився на актора, але вирішив пов'язати своє життя з музикою. Лазановський співав разом з мамою, знімав з нею кліпи, і викладав у соціальних мережах, а пізніше взяв участь у шоу "Голос країни".

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