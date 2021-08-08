Співак і колишній тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засвітився в компанії популярного виконавця Діми Монатіка

Артист з Молдови завоював велику популярність в Україні після того, як став тренером на шоу "Голос країни", повідомляє Politeka.net. А Діма Монатік завоював любов публіки після участі в різних проектах і своїми хітам.

Користувачі Мережі стежать за творчістю обох артистів, а цього разу вирішили згадати один з архівних кадрів, де Дан і Діма позують разом.

Співаки перебували на сцені, обіймаючись, а також сиділи поруч. До слова, обидва були тренерами на шоу "Голос країни", можливо, саме там вони здружилися.

"Обожнюю їх...😍 впевнена, між ними досі збереглися теплі дружні стосунки 😌

✔А ви б хотіли почути дует Дана і Діми Монатіка? Я думаю, це було б круто!🔥

Діліться в коментарях😉 😘", - підписали автори поста знімки, висловлюючи надію на дует.

Пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі позитивно відреагували слова автора.

"Любоффкі😍❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️ Таааак я б хотіла послухати все, що пов'язано з Даном Баланом❤️❤️❤️", "їх енергія і харизма, прям пробиває крізь екран,хлопці по одному ви🔥 🔥 🔥, а разом ви творча💣 💣 💣", - написали користувачі мережі.

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