Амеркіанська дружина Грега, єдиного сина покійного Григорія Чапкіса, хореографа і судді "Танців з зірками", розговорилася в Мережі

Як відомо, Грег пішов по стопах батька і заснував у Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance. У всьому йому допомагає дружина, Ембер, з якою вони разом вже близько двадцяти років.

У своєму новому пості в Instagram Ембер поділилася успіхами їх нового шоу під назвою Under Construction, передає Politeka.net. Днями їхні юні вихованці вперше вийшли на велику сцену. Дружина сина Чапкіса не стримала емоцій, згадавши, що рік видався важким (участь в американському талант-шоу, хвороба молодшого сина, смерть Григорія Миколайовича). І незважаючи на це, вона рада, що старанна робота принесла свої плоди.

"🎢 Ух ти!!! Ми зробили це! 🚀 @gregchapkis і @chapkisdance я просто люблю вас, хлопці!!! Наш перший особистий виступ на сцені перед живою публікою!!! 😍 😍 Так пишаюся цими дітьми!!! Вони так старанно працювали весь рік і нарешті змогли влаштувати таке особливе шоу! 🥳 Це був важкий рік для бізнесу і для мене, як матері, але ми зробили це!!! 🤩 🤩 Ми завжди намагаємося приймати оптимальні рішення, щоб кожен відчував себе в безпеці і комфорті. ❤ ️ Under Construction 🚧 2021 запам'ятає це почуття, щоб повернутися на сцену", - поділилася Ембер, виставивши ряд фото з особистого архіву.

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