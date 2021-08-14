Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", заінтригувала повідомленням, з'явившись у вечірньому образі

Артистка стала однією з найбільш впізнаваних персон на українському телебаченні, пише Politeka.net.

Зараз за життям Ірини стежать 383 тисячі підписників в Instagram. У мережі зірка постає в різних образах, отримуючи масу компліментів.

Користувачі мережі відзначають стрункість і привабливість Ірини. Не дивно, адже артистка ретельно доглядає за зовнішністю.

Примітно, що в одному з інтерв'ю Сопонару розповіла - вона займається спортом час від часу. Через напружений графік у артистки не завжди виходить регулярно відвідувати тренування, але коли є час, вона ходить на групові заняття.

Все ж фігура зірки "Квартал 95" вражає. Зокрема, на новому фото красуня підкреслила вигини красивою вечірньою сукнею, доповнивши великими прикрасами.

"Дай мені знак, якщо тобі без мене ніяк...", - інтригуюче написала Сопонару.

"Ідеальна❤️", "Вау, вогонь🔥 🔥 🔥", "Я ж чекаю тебе", " задумлива красуня.💟 💟 💟 💟 💟 ", "Мені без тебе ніяк!) як тобі знак?) ", "Іра, а що свою любов ще не зустріла?", "Неймовірна красуня дуже гарне довге біле волосся круто крута блондинка ❤️🙌 🔥", - прокоментували підписники.

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