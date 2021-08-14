Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва зголосилася вчити шанувальників, як вдало одягатися

39-річна співачка у себе в Instagram поділилася фотодоказами, що у неї є смак, стиль, і вона знає, як бути жіночною і неперевершеною, передає Politeka.net.

Віра позувала в чорній облягаючій сукні з відкритою спиною, зібравши волосся в акуратний пучок і доповнивши лук маленькою сумочкою і золотими прикрасами.

У підписі Брежнєва заговорила про те, як "будувався" її стиль, і що він представляє зараз.

"Я дуже змінилася за останні роки, змінився внутрішній стан, змінився мій стиль. У бік мінімалізму, зручності, простих форм з цікавими рішеннями. Я стала краще відчувати і розуміти себе. На першому місці як і раніше залишається комфорт і усвідомленість. Краще менше, але краще. Купляю тільки ті речі, які на мені сидять ідеально - не тиснуть, не перекручуються", - розговорилася зірка.

Також вона додала, що віддає перевагу моно-кольорам, рідко коли на ній побачиш поєднання більше двох кольорів.

"Я блондинка з формами, тому таким мінімалізмом дотримуюся балансу. Але відчуваю себе жіночною і сексуальною, тому в деяких речах мені подобаються такі родзинки, як, наприклад, відкрита спина 🖤", - поділилася вона.

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