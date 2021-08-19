Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим знову стали батьками

Сьогодні вдень щасливі батьки вирішили повідомити про довгоочікувану появу на світ малюка. Юрій і Катерина знову стали батьками. Тепер Осадча горда мама трьох синів, про що вона сама також написала у себе в Instagram.

Чоловік телеведучої приховувати емоції не став і показав в Instagram кадри з пологового будинку, де він підтримував дружину і був з нею разом на пологах:

"Сьогодні, 19 серпня о 5.05 ранку в нашій родині сталася щаслива, довгоочікувана подія-у нас народився ще один синок !! Пишаюся тобою, наша мама !! Люблю тебе! Ми дуже щасливі !!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити як з'являється на світ твоя дитина !! Спасибі тобі за це !!» - написав Юрій в Instagram.

Користувачі підтримали пару, в тому числі і колеги: Леся Нікітюк, Олена Шоптенко, Даша Астаф'єва, Ольга Цибульська і багато інших:

"Вітаю Юрочка❤; Юрчик, вітаю !!! 🥳 🙏 ; Привіт!! Ви молодці!!!!; Вітаю, Юрочка❤️❤; найщиріші вітання! ❣ ️ ; Наші вітання всій Вашій родині💐 Будьте здорові і щасливі; Катя, твоя справжня доля❤️від чистого серця вітаю вас з таким щастям! Нехай росте міцним і здоровеньким!; У таке велике свято))) Будьте всі щасливі)❤️».

"Привіт, наш новий всесвіт! ❤️ Я мама трьох синів ❤️ gorbunovyuriy дякую Тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять хороші хлопці 😉» - написала Осадча, показавши руку свого новонародженого сина.

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