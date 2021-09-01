"Або ми їх, або вони нас!"

Анна Саліванчук, актриса й дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, підняла актуальну тему в своєму останньому пості

Так, 35-річна зірка "Одного разу під Полтавою" опублікувала свіжі фото у себе в Instagram, на яких позувала в автомобілі, передає Politeka.net.

Саліванчук показала стильний образ у блакитній сорочці та шкіряній чорній курточці. Актриса вирішила доповнити пост філософськими роздумами, чому в житті постійно виникають проблеми.

"Припиніть тікати від своїх проблем. Вони вам дані не просто так. Я в цьому вже не раз переконувалася. Прийняти їх наявність в житті не буде легко. Але в цьому і є сенс життя - стикатися з проблемами, вчитися, адаптуватися і врешті-решт вирішувати їх. Тобто перемагати. Не вийшло засвоїти урок? Добре, на тобі ще одну проблему. Коли у мене виникають неприємні обставини, перше, про що я думаю - де або з ким я вчинила погано? Кожен з нас стикається з проблемами і труднощами. Кожен день. Вдома, на роботі, у відносинах. Ми часто задаємося питаннями, як вирішити проблему, як вирішити всі проблеми, як уникнути їх і так далі. А чи замислювалися ви над тим, що проблеми і труднощі - це нормально, і саме багато в чому завдяки ним ви такий, який ви є?", - запитала в кінці дружина продюсера "Квартал 95".

Користувачі кинулися відповідати в коментарях, що думають з цього приводу:

"Це точно. Проблеми потрібно вирішувати, а не уникати🔥 🔥 🔥"

"Анна ви красуня😍 😍 😍"

"Саме так і є!❤️ Труднощі це просто позначення ситуативності навколишнього світу😍 де будемо після подолання труднощів... це і є стимул до їх подолання..."

"Або ми проблему, або вона нас!!! Але Бог не дає нам випробувань, які б ми не подолали!!!❤️❤️❤️"

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