Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розповів про важливу подію

Не так давно артист вдруге став батьком, передає Politeka.net. Радісною новиною він разом з дружиною Катею Осадчою поділилися в соцмережах.

Зараз щасливі батьки не тільки ростять двох дітей, але також продовжують розвиватися.

У своєму новому пості в Instagram Горбунов розповів про важливу для себе подію - він взяв участь у форумі, де поспілкувався з коучами, які розбираються в питаннях відносин в сім'ї, вихованні дітей і досягнення цілей в житті.

"24 спікери з різних куточків світу розповідають про те, як досягти поставлених цілей !!",- поділився своїми враженнями від заходу відомий телеведучий, зазначивши, що для нього це цікавий досвід.

Як зазначив артист, він не тільки послухав спікерів, але також поділився своїми думками.

За 40 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Юрій Горбунов поділився думкою, що батьки створені для того, щоб балувати своїх дітей, а вихованням можуть займатися тільки мами і няні.

Також артист розповів, що його старший син Іван росте "найпустотливішою" дитиною, і коли він грає все в будинку верх дном, і це батькові дуже подобається.

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