Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма з родиною засвітилися разом з телеведучою й актрисою Русланою Писанкою

Відомий артист зараз не тільки член журі на шоу "Танці з зірками" , але також ведучий денної програми "Твій день", пише Politeka.net.

Нерідко на телеканал хореограф запрошує дружину, Ліліану, і сина, Леона. Так, 2 вересня сім'я телеведучого відвідала передачу і засвітилася в прямому ефірі разом з колегами Ями - Русланою Писанкою та Іриною Ванниковою.

Відповідне фото Ліліана розмістила в своєму Instagram.

" Надзвичайно хвилююче сьогодні було.✅😅 ♥ ️🥰

Але, здається, я впоралася ... 🥳😍

Була гостею на денному шоу @tviyден_official, готували наші улюблені страви.😍 ♥ ️🥰

Бабагануш

Цибулеві коржі

Морозиво з авокадо "Мохіто" 🍧

Бананові панкейки 🥞", - написала дружина Ями, і поцікавилася, який з рецептів їй розмістити в Мережі.

За 10 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Смакота!👍 😋 😋 😋Цибульні коржі 🤪 будь ласка!🥳 👏 👏 👏 🥰Молодці!💥 💥 💥 ", "Бананові панкейки", " прекрасне фото👏 👏 👏", Все було супер! Все по черзі! 🙏 👍 😍 Ліліаночка, ви, як завжди - неймовірна красуня, господиня, муза Влада", - написали користувачі Мережі.

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